Solo uno così poteva decidere questa partita. Uno con la giusta dose di genialità, uno che ha un pizzico di follia che ne caratterizza le prestazioni, uno che solitamente indossa la maglia numero 10. La Lazio ce l'ha, in tutto e per tutto, ed è Felipe Anderson. E infatti, l'ex gemello di Neymar al Santos, è entrato al 65esimo al posto di Luis Felipe, ha visto segnare il 2-2 Minamino al 71esimo, si è scatenato al 74esimo. Quando la gara sembrava indirizzata verso Salisburgo, il brasiliano ha deciso di spaccarla: imprendibile con la sua progressione centrale, ha spezzato la difesa degli austriaci, ha appoggiato la palla alle spalle di Walke, ed è corso sotto la Curva Nord.



REGALO A INZAGHI - Un regalo alla Lazio, un regalo agli esteti del calcio, un regalo a Simone Inzaghi. L'allenatore dei biancocelesti compie oggi 42 anni e non poteva festeggiare in maniera migliore: Immobile è andato ad abbracciarlo sul 4-2, che ha chiuso la gara; Felipe è andato dai tifosi, ma ha fatto godere comunque il suo tecnico. Con il quale il rapporto è sempre stato di amore e odio: a febbraio la sua storia con la Lazio sembrava essere arrivata ai titoli di coda dopo il duro confronto con Inzaghi in seguito al ko di Genoa. Un faccia a faccia davanti a tutta la squadra, che ha portato alla mancata convocazione del brasiliano nella sfida contro il Napoli. Era il 7 febbraio. Sembra una vita fa.



E ORA... - Il 12 febbraio le scuse, a Formello, di fronte a tutti, compagni e staff tecnico. "Lo sapevo che saresti venuto da me, te la prendi sempre con me" disse negli spogliatoi del Marassi, "Grazie a tutti per l'affetto, per i messaggi di sostegno e per tutti i consigli. Daremo tutto per i nostri colori. Compagni, Mister, Tifosi, grazie ancora. Forza Lazio" il messaggio dopo il chiarimento. 4 assist e una rete dopo quella litigata, e ora, il gol che ha cambiato la storia di questo quarto d'andata, con la corsa verso il suo pubblico. E poi, a fine gara, l'incoronazione di capitan Lulic: "Felipe è fondamentale". Inzaghi scarta, e ringrazia.



@AngeTaglieri88