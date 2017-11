Suso esulta per la vittoria sul Sassuolo e per il suo gol, realizzato in quello stadio dove tutto ebbe inizio, in un'amichevole infrasettimanale contro la Reggiana, quando realizzò una doppietta: "25marzo15/5novembre17. In quello stadio mi ero messo in testa per la prima volta di voler diventare ‘un giocatore’ del Milan. Ed in quello stesso stadio ieri ho fatto festa. Penso che il peggio sia alle spalle: oggi siamo più squadra, più compatti. Felice per la gente del Milan, per me, per chi mi sta a fianco, per i miei compagni e per il mister. Ma la strada è ancora lunga".