La Juventus e il suo centrocampista: una storia infinita, che forse però ha trovato la sua conclusione. Sì, perchè il club bianconero dallo scorso anno ha valutato diverse opzioni, è stato vicino alle firme, ma poi non c'è mai stata la proverbiale fumata bianca. Witsel è il simbolo proprio di questo, operazioni vicine alla conclusione, ma mai veramente portate al termine per un motivo o per l'altro, e Steven N'Zonzi è il secondo esempio di un amore mai concretizzato. Questa volta volta, però, in Spagna sono sicuri, il finale sarà diverso: N'Zonzi ha già l'accordo con la Juve.



L'INDISCREZIONE - A riferirlo è il noto quotidiano As, che spiega come il giocatore congolese, nato in Francia, abbia attratto le attenzioni di diversi club europei, tra cui anche il Chelsea di Conte, e così la Juventus ha deciso di muoversi in modo preventivo per anticipare tutta la concorrenza. E' uno dei pezzi più pregiati nello schema di Jorge Sampaoli, tanto che il Siviglia non ha esitato a rinnovare il suo contratto fino al 2020 e aumentare la sua clausola rescissoria a 40 milioni di euro. Una cifra che può spaventare ma che, va precisato, non deve essere raggiunta per forza, dato che il club andaluso ha dimostrato più volte di essere disponibile a trattare anche per i giocatori più importanti, purché ci si presenti con un'offerta adeguata. Il che, in questo caso, vuol dire circa 25-30 milioni.



IL CORTEGGIAMENTO - N'Zonzi è stato uno dei protagonisti negativi nell'ottavo di finale di ritorno di Champions League, in cui ha sbagliato malamente il rigore che avrebbe garantito al suo Siviglia i tempi supplementari al King Power Stadium di Leicester. Un fatto che però non deve ingannare, perchè il numero 15 andaluso sta disputando un'ottima stagione: continuo, concreto, affidabile e in alcuni casi anche decisivo, come nell'1-0 contro l'Atletico Madrid. Del resto se il Siviglia è a 3 punti dal Barcellona, probabilmente lo deve anche a lui. E allora ecco che il corteggiamento, portato avanti da tre sessioni di mercato, sembra vicino a concretizzarsi, nonostante la volontà di del club sia quella di tenerlo fino alla scadenza del contratto appena firmato.



L'AFFARE E LE ALTERNATIVE - N'Zonzi sarebbe un giocatore utilissimo nel nuovo 4-2-3-1 per qualità, gamba e centrimetri, oltre che per l'esperienza. Certo, la cifra è importante, ma il giocatore ha dimostrato di aver raggiunto la maturità calcistica in questa stagione, quella del 28 anno d'età, e semra pronto per il salto definitivo. L'alternativa è Corentin Tolisso, per cui però la cifra è ben più alta: bisognerebbe pagare, infatti, anche la giovane età per un totale che sale oltre i 40 milioni.