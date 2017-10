Qualche settimana fa Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, aveva lanciato l'allarme sul futuro di Milan Skriniar: "La mia paura è che piaccia a sempre più squadre, temo che Ausilio e Sabatini instaurino rapporti per vendere". Ieri sera il direttore sportivo nerazzurro ha provato a tranquillizzare il suo tecnico, spiegando come non sia in programma nessuna cessione importante per il mese di gennaio, eppure le notizie che arrivano oggi dalla Spagna non gli faranno dormire sonni tranquilli.



IL BARCELLONA LO SEGUE - Secondo quanto scrive il quotidiano catalano Mundo Deportivo, sempre molto vicino alle faccende di casa Barcellona, i blaugrana hanno in programma almeno due colpi in difesa per la prossima stagione e, tra i profili seguiti, c'è anche quello di Skriniar. Per età e qualità, lo slovacco convince più di Kalidou Koulibaly ed è uno dei giocatori che verranno monitorati fino alla prossima estate, insieme a Dayot Upamecano del Lipsia - che piace anche al Milan - e Matthijs de Ligt dell'Ajax.



CERTEZZA NERAZZURRA - Muro in difesa e pericolo costante per gli avversari in attacco, in questo avvio di stagione il classe '95 sta avendo un rendimento sorprendente, che ha già fatto lievitare la sua valutazione ben oltre i 23 milioni di euro pagati la scorsa estate dal club di corso Vittorio Emanuele alla Sampdoria. Skriniar è diventato in breve tempo una delle certezze dell'Inter, che ora deve stare attenta a non farselo scappare. Dopo l'Atletico Madrid, qualche giorno fa, ora è spuntato il Barcellona. Spalletti l'aveva detto...