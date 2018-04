Joaosi allontana dall'Inter: i contatti con il Valencia, infatti, non avrebbero portato all'apertura sperata per una rivisitazione dei termini per il riscatto. Come riferisce superdeporte.es, il club spagnolo ha detto no alla proposta della dirigenza interista di sedersi per intavolare una nuova trattativa sul riscatto del terzino portoghese: arrivato in prestito la scorsa estate, Joao Cancelo potrà restare a Milano davanti al pagamento dei 35 milioni di euro previsti dal diritto di riscatto. L'Inter dovrà ora valutare come muoversi per il terzino.