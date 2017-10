Secondo quanto riporta OK Diario, la prossima estate il Real Madrid farà un acquisto galactico. L'estate del Mondiale pare infatti che piaccia particolarmente al presidente Florentino Perez, il quale in questi anni è sempre stato molto attivo dopo una Coppa del Mondo. Dunque, dopo un'estate tranquilla, il numero uno blanco è pronto a movimentare il prossimo mercato estivo. Tra i giocatori accostati al Real Madrid per questo super acquisto sono in lizza Paulo Dybala della Juventus, Harry Kane del Tottenham, Antoine Griezmann dell'Atletico, Cavani del PSG e Lewandowski del Bayern.