Una doppietta da ex, per riprendere quel feeling col gol che gli mancava tanto, come aveva confessato attraverso i social network. E per suggellare, con qualche giorno d'anticipo, il rinnovo di contratto con la Juventus. Contro il Palermo Paulo Dybala è tornato a mostrare quelle qualità che gli varranno un ingaggio da 7 milioni di euro netti fino al 2021, quasi come quello del suo compagno d'attacco, Higuain. E che, nonostante il prolungamento di contratto, stanno facendo scatenare una vera e propria asta in Spagna.



MESSAGGIO DA BARCELLONA - Il Real Madrid ha individuato da tempo nella Joya l'obiettivo numero uno per rinforzare l'attacco, ma dovrà guardarsi da una agguerrita concorrenza. Secondo quanto scrive Mundo Deportivo, infatti, negli ultimi giorni Dybala ha ricevuto un messaggio da una persona (che tutto fa pensare vicina al Barcellona) che gli consiglia di rinnovare con la Juve, ma di prendere tempo con le Merengues, senza decidere subito il suo futuro.



JUVE NON ALL'ALTEZZA - Chiara, secondo il quotidiano catalano, la volontà dell'argentino di giocare in Liga, visto che ritiene che alla Juventus non potrà avere l'occasione di giocare con continuità ai massimi livelli europei e mondiali. Dybala avrebbe anche già detto ai suoi agenti di non ascoltare eventuali offerte in arrivo dalla Premier League: vuole giocare in Spagna, con una preferenza per il Barcellona dove c'è il suo idolo Messi. In attesa dell'annuncio del rinnovo con la Juve, un messaggio riapre la guerra tra Barça e Real.