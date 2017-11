Dalla Spagna arrivano nuove conferme sull'interesse del Real Madrid per Mauro Icardi. Le ultime novità, secondo il quotidiano spagnolo Marca, sono due: l'attaccante argentino è il primo nome sulla lista dei campioni d'Europa già per il prossimo mercato di gennaio; a sua volta lo stesso Icardi avrebbe fatto sapere al club del presidente Florentino Perez il desiderio di giocare allo stadio Bernabeu. Nel frattempo l'Inter si è già messa al lavoro per blindarlo con un nuovo contratto, prolungando la scadenza da giugno 2021 a giugno 2023 e aumentandogli l'ingaggio da 5 a 7 milioni di euro netti all'anno. Le piste alternative per il Real Madrid portano al cileno Alexis Sanchez dell'Arsenal, al tedesco Timo Werner del Lipsia e al russo Smolov del Krasnodar.



IL PUNTO - Questo è quanto scrivono in Spagna. Ma i nerazzurri, a maggior ragione a stagione in corso, non hanno intenzione di perdere il proprio capitano, che si trova benissimo a Milano e vuole riportare in alto la squadra. L'Inter però non può dormire sonni tranquilli, perché nel contratto del giocatore è presente una clausola di rescissione da 110 milioni di euro esercitabile entro il 20 luglio di ogni anno. Una cifra alla portata dei grandi club europei. Anche per questo motivo Suning ha dato mandato ai dirigenti di trovare una soluzione per eliminare questa clausola o almeno per aumentare la cifra in questione. La trattativa è solo all'inizio, ma da entrambe le parti c'è la volontà di trovare un accordo.