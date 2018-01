L'Inter potrebbe perdere Mauro Icardi, se non subito, almeno a fine stagione quando si riattiverà la clausola rescissoria da 110 milioni di euro presente nel suo contratto e valida fino al 15 luglio. L'attaccante argentino ha tantissime pretendenti in tutta Europa, ma da tempo è il Real Madrid il club che più si è interessato al capitano nerazzurro.



VISITE GIA' FATTE? - Diario Gol in Spagna ha lanciato ieri un'autentica bomba di mercato che nella giornata di oggi è deflagrata in tanti quotidiani oltre il confine italiano. Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, Mauro Icardi ha già effettuato lo scorso giovedì a Milano delle visite mediche preliminari con il Real Madrid che ha mandato degli intermediari in Italia per verificare le condizioni della punta.



OFFERTA - Sempre secondo Diario Gol un'offerta ufficiale all'Inter potrebbe arrivare già nei prossimi giorni per provare a strappare Icardi già a gennaio. Un'affare che sembra destinato ad essere rimandato alla prossima estate quando l'Inter non potrà opporsi alla sua cessione se il Real pagherà la clausola rescissoria. Sostituire Icardi non sarà facile, ma la sua cessione potrebbe sistemare in un colpo solo l'intero bilancio nerazzurro bloccando anche la possibile partenza di Skriniar verso il Barcellona.



SMENTITA - Calciomercato.com ha appreso da fonti vicine al calciatore che non c'è stata alcuna visita medica con il club madrileno. L'Inter non vuole cederlo a gennaio e, al contrario, sta parlando con Wanda Nara (la moglie e agente del giocatore) del possibile rinnovo di contratto con contemporaneo innalzamento della clausola rescissoria. Il Real ci sta provando, ma non è ancora arrivato a chiudere l'affare.