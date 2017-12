Karim Benzema è destinato a lasciare il Real Madrid. Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo Marca, le merengues, in eloquente momento di crisi soprattutto in campionato, stanno facendo diverse riflessioni sul futuro: l'attuale ciclo sembra sul viale del tramonto e qualche big in estate potrebbe partire per far spazio a calciatori più giovani. Tra i partenti ci sarebbe appunto la punta francese, per sostituire il quale la dirigenza madridista sta vagliando diversi nomi con Mauro Icardi sempre in cima alla lista.