Tutta colpa di Wanda. E' la moglie-agente di Mauro Icardi il motivo della scelta del Real Madrid di non affondare il colpo per l'attaccante argentino e capitano dell'Inter. Secondo quanto riporta Diario Madridista, già a gennaio la dirigenza dei blancos ha fatto sapere di non gradire, nella trattativa, la presenza di Wanda, considerata 'sgradita' esattamente al pari di un agente come Mino Raiola, per questo motivo hanno deciso di non mettere nero su bianco l'offerta. L'unica possibilità - si legge - è legata alla presenza di un intermediario nell'affare che potrebbe cambiare gli scenari.