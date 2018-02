Il futuro del centrocampista offensivo, legato al Lione da un contratto in scadenza nel 2020, difficilmente sarà al Barcellona. Il club catalano infatti, come rivela Sport, si sarebbe sfilato dalla corsa al franco-algerino visto l'arrivo a gennaio di Philippe Coutinho lasciando così via libera ad altri due club. Si tratta di Arsenal e Milan, rivali nel prossimo turno di Europa League, che potrebbero così scontrarsi anche sul mercato per il talentuoso calciatore classe '93.