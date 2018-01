Nonostante il recente rinnovo fino al 2021 a 23 milioni annui, Cristiano Ronaldo batte ancora cassa. Secondo quanto riporta Marca, alla soglia dei 33 anni il portoghese vorrebbe guadagnare una cifra più vicina ai 30 milioni di euro all'anno che Neymar percepisce al Barcellona, per non parlare dei 45 che finiscono nelle tasche di Messi. Vengono ipotizzati addirittura scenari di separazione in estate: "rinnovo o trasferimento - si legge - è imprevedibile avventurarsi in quello che succederà quest'estate tra CR7 e il Real Madrid".