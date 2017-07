Il nome nuovo per il centrocampo della Juventus è quello di Toni Kroos. I bianconeri infatti stanno pensando al grande colpo in mediana con i soldi delle cessioni ma, secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, il Real Madrid non ha intenzione di cedere il giocatore tedesco. Lo stesso Kroos recentemente si è detto assolutamente felice in Spagna dopo aver rinnovato fino al 2022 ad ottobre scorso.