Il Real Madrid prepara una piccola rivoluzione in vista del prossimo anno. Come scrive Mundo Deportivo, in partenza c'è sicuramente Gareth Bale, ma non è da escludere anche un addio di Cristiano Ronaldo. In avanti l'obiettivo numero 1 è Paulo Dybala, per la porta, viste le difficoltà ad arrivare a de Gea, nel mirino ci sono Courtois del Chelsea e Donnarumma del Milan.