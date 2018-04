Non solo il futuro di Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan, ma anche quello di Piero Ausilio, ds dell'Inter, può essere lontano da Milano. Se, per quanto riguarda il rossonero, è l'operato a essere messo in discussione, per quanto riguarda il nerazzurro, invece, sono i rumors di mercato che arrivano dall'estero: già, perché Ausilio è diventato oggetto di interesse di un club spagnolo. Quale? Il Siviglia.



IL PUNTO - Come scrive El Desmarque, il club andaluso, che ha deciso di andare avanti con Montella, è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo che possa sostituire Oscar Arias, che non è riuscito a sfruttare al meglio l'occasione dopo l'addio di Monchi della scorsa estate. 4 sono i nomi sul taccuino della proprietà: la prima scelta è Antonio Cordon, ora al Granada; poi seguono André Geraldes dello Sporting Lisbona, Antonio Fernandez del Malaga e proprio Piero Ausilio, dirigente interista. Il Siviglia tenta la rivoluzione, e Ausilio può rientrarci.