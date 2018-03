In Spagna stanno piovendo critiche su Karim Benzema, attaccante del Real Madrid, che in questa stagione ha segnato la miseria di 8 gol in 33 partite giocate. As, tra i principali quotidiani iberici, non nasconde un paragone eloquente con Gonzalo Higuain, riportato da Gazzetta.it:



"Benzema: 44 gol in meno di Higuain da quando se n’è andato. I numeri non sostengono la difesa che gli offre Zidane. Dal 2013, anno della separazione di Gonzalo e Karim, col primo approdato in Italia perché stanco di cedere il passo al francese, Higuain ha fatto 145 gol e Benzema 101. Il primo anno si concluse in parità, 24 reti a testa, poi sempre davanti l’argentino: 30 a 22, 38 a 28, 32 a 9 e il 21 a 8 di quest’anno, col madridista che segna appena poco più di un terzo dello juventino. Quando se ne andò Higuain al Madrid aveva fatto solo un gol in meno del francese, 86 a 87, ma con 20 partite in meno (163 a 183)".