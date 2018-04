Un'operazione definita da tempo e che si incrocia con quella che potrebbe portare alla conferma da parte dell'Inter dell'esterno portoghese Joao Cancelo per 35 milioni di euro, Juventus permettendo. Secondo quanto riferisce Cadena Ser, il Valencia ha comunicato in maniera ufficiosa al club nerazzurro la volontà di esercitare l'opzione che scade il prossimo 31 maggio per acquistare a titolo definitivo il centrocampista classe '93 Geoffrey Kondogbia, che ha disputato la stagione ancora in corso in prestito nella formazione spagnola. Confermata anche la cifra dell'affare, ossia 25 milioni di euro pagabili in quattro annualità.



Più controversa è invece la situazione relativa al futuro di Cancelo, per il quale l'Inter ha chiesto tempo ulteriore per concludere l'operazione, alla luce delle difficoltà create dal Fair Play Finanziario e dal timore di non raggiungere il quarto posto in campionato che significherebbe l'accesso alla prossima Champions League. Senza i proventi dalla massima competizione europea, le strategie di mercato nerazzurre potrebbero subire un drastico ridimensionamento e anche la permanenza del terzino della nazionale portoghese diventerebbe più complicata.