In Spagna c'è scetticismo sul possibile trasferimento di Felipe Melo dall'Inter al Valencia: secondo il quotidiano Super Deporte il centrocampista, pur offerto dai nerazzurri al club spagnolo, non rientrerebbe affatto nei piani della dirigenza. Una pretendente in meno dunque per il brasiliano, che a questo punto potrebbe davvero tornare in patria...