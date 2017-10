Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola l'avventura del trequartista colombiano James Rodriguez con il Bayern Monaco è destinata a finire. Il rapporto con i tifosi e con Ancelotti prima e Heynckes ora non è mai stato positivo e per lui a giugno si apriranno le porte per un addio. Inter e Juve lo avevano corteggiato in passato e non è escluso che anche il Milan la prossima estate provi a cogliere l'occasione.