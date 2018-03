La Juventus teme per il futuro di Paulo Dybala: secondo quanto trapela dalla Spagna infatti, c'è già un accordo per la prossima stagione tra il numero 10 bianconero e l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. L'indiscrezione, riportata da Radio Onda Cero, riporta di come il fratello-agente del giocatore avrebbe già trovato l'intesa col ds dei Colchoneros Berta, ma di come manchi ancora quello tra i due club.



GALEOTTA FU QUELLA CENA - Le voci si reiterano, le notizie si ripetono: l'ultima indiscrezione pubblicata in Spagna, non più di dieci giorni fa, riportata da Marca, quotidiano sportivo di Madrid, riportava infatti della cena a Madrid proprio tra il Cholo e la Joya, in vacanza nella capitale spagnola durante la pausa per le nazionali, vista la non convocazione nell'Argentina. Si pensava si potesse parlare del PSG, club che segue entrambi i profili: secondo Joaquin Rodriguez, giornalista di Radio Onda Cero e Antena 3, in realtà sul tavolo c'è invece solamente il possibile trasferimento di Dybala proprio all'Atletico.



MANCA L'ACCORDO TRA I CLUB: LA JUVE CHIEDE SAVIC - C'è infatti - sempre secondo quanto dicono in Spagna - un accordo tra il fratello-agente del giocatore, Gustavo, e il d.s. italiano dell'Atletico, Andrea Berta: si tratta di un contratto di 5 anni legato ovviamente alla partenza di Griezmann verso Barcellona, che consentirebbe ai Colchoneros di reinvestire la cifra incassata. Non c'è ancora l'accordo tra i due club: i bianconeri vogliono infatti tra i 150 e i 200 milioni e, inoltre, Stefan Savic come contropartita. Dybala ha rinnovato il contratto ad aprile 2017, fino al 2022, ed è il giocatore più pagato della Serie A: la Juve potrebbe però sedersi ad ascoltare una proposta indecente (vedi Pogba) come ha sempre fatto nella propria storia, e l'argentino potrebbe decidere di cambiare aria, per misurarsi nello stesso campionato di Messi e Cristiano Ronaldo. Ai posteri l'ardua sentenza, ma in Spagna ci credono davvero: Dybala andrà all'Atletico.