La partenza di Paul Pogba dal Manchester United sempre di nuovo vicina: il rapporto del centrocampista con José Mourinho è ai minimi storici ed è questo il motivo per cui dall’Inghilterra sono tornate d’attualità le voci su un possibile ritorno alla Juventus . Secondo Don Balón , il club inglese ha però un piano diverso per il nazionale francese: i Red Devils vorrebbero inserire il suo cartellino nella trattativa con l’ Atlético Madrid per Antoine Griezmann . L’ostacolo, in questo caso, sarebbe rappresentato da Diego Simeone , che non considera Pogba il profilo più adatto per gli schemi dei Colchoneros .