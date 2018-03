Nome nuovo per la difesa della Juventus in vista della prossima stagione. Stando a quanto scrive Don Balon, il club bianconero sarebbe intenzionato a mettere sul piatto 60 milioni di euro per Samuel Umiti, difensore del Barcellona. Una cifra che corrisponde alla clausola rescissioria presente nel contratto del francese con i blaugrana fino al 2021. Intanto il Barcellona lavora per respingere il corteggiamento di Juventus e Manchester United, altro club interessato a Umtiti, proponendo il rinnovo.