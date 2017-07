Centrocampo ma non solo, l'Inter comincia a muoversi per rafforzare la difesa: Murillo può partire, Miranda non basta e serve un altro centrale di livello. Da Manolas a Davinson Sanchez tanti i nomi già accostati ai nerazzurri, ma dalla Spagna arriva una nuova suggestione: Iñ​igo Martinez, centrale classe '91 della Real Sociedad. Perno del club basco e già entrato nella storia del derby contro l'Athletic (il suo gol nel 2011 da metà campo è considerato il più bello di sempre in questa classica del calcio spagnolo, impresa ripetuta peraltro contro il Betis nella stessa stagione), Martinez è uno dei cardini delle selezioni nazionali spagnole: oro all'Europeo Under 21 nel 2013, ha solo sfiorato il bis quest'anno perdendo in finale contro la Germania.



L'OFFERTA - L'Inter è rimasta stregata da lui, tanto che secondo Mundo Deportivo sarebbe disposta a pagare l'intera clausola rescissoria: 32 milioni di euro per assicurarsi il cartellino, mentre per il difensore sarebbe pronto un contratto da 4 milioni di euro netti a stagione. Cifre importanti, ma il suo curriculum sembra aver convinto Sabatini e Ausilio della bontà dell'investimento e nelle prossime settimane potrebbero esserci sviluppi: dalla Real Sociedad, si legge sempre sul quotidiano spagnolo, filtra serenità sulla permanenza di Martinez, ma la situazione potrebbe mutare drasticamente. Lo avevano già cercato Roma, Barcellona e Real Madrid, ora l'Inter: Iñ​igo Martinez è la nuova idea per Spalletti.