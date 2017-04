Non solo Isco e James Rodriguez: la Juventus ha messo gli occhi su un altro giovane fantasista del Real Madrid. Si tratta di Marco Asensio, classe '96 che si è rivelato un'importante freccia all'arco di Zinedine Zidane in questa stagione (9 gol e 3 assist). I bianconeri, come riportato da AS, hanno chiesto informazioni a Florentino Perez ma la risposta del patron dei Blancos è stata secca: il giocatore non ha prezzo. Lo stesso rifiuto che ha bloccato il Liverpool, con i Reds pronti ad investire 50 milioni di euro per Asensio.