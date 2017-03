Non è in vendita. E' questa la risposta, che secondo il Mundo Deportivo, il Barcellona ha dato alla Juventus, tornata alla carica per André Gomes. Il centrocampista portoghese classe 1993 passato per Benfica e Valencia, sbarcato in Catalogna la scorsa estate per 35 milioni più bonus, è ancora nel mirino di Marotta, che è al lavoro per portare a Torino due rinforzi a centrocampo, l'affare, però, al momento non è possibile. Il quotidiano catalano vicino agli affari blaugrana svela che, nonostante non stia attraverso una stagione difficile, nonostante il rapporto non idilliaco con il pubblico del Camp Nou, André Gomes non è sul mercato e fa parte dei piani futuri del Barcellona.



INCEDIBILE - L'interesse della Juve per il centrocampista gestito dal super agente Jorge Mendes - si legge - non è direttamente legato a quello del club culé per Paulo Dybala. I blaugrana vogliono la Joya, sanno che l'affare è molto oneroso e complicato, ma non sono disposti a inserire nella trattativa il cartellino di André Gomes per abbassare il prezzo. Il portoghese, insomma, non si tocca. Merita fiducia, il prossimo sarà il suo anno. A meno che arrivi una squadra disposta a pagare la clausola rescissoria, di 100 milioni di euro.