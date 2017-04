Deulofeu? No grazie. La notizia che arriva dalla Spagna, rilanciata da diariogol.com, è clamorosa, Lionel Messi ha detto no al ritorno dell'esterno spagnolo, protagonista di una grande seconda parte di stagione con il Milan, al Barcellona. L'argentino - si legge - è convinto che Deu sia un altro Munir, un altro Sandro (ora al Malaga) e non merita di far parte del gruppo balugrana, tanto che ha chiesto al club di non considerarlo una risorsa per la prossima stagione. Il 'consiglio' della Pulga al Barcellona è di riacquistare il suo cartellino dall'Everton per 12 milioni e di cederlo al migliore offerente, con base d'asta 20 milioni di euro.



CUORE ROSSONERO - Insomma Deulofeu, che ieri ha postato su twitter una foto con la figlia Sara con la maglia numero 7 del Milan, non è nei migliori rapporti con Messi e di fatto ha in mano il suo futuro. Nel contratto ha la possibilità di scegliere se tornare o no al Barcellona. Il Milan osserva, pronto a intervenire.