Monchi gode con la Roma per l'accesso alle semifinali di Champions League, ma avrebbe potuto trovarsi dall'altra parte della barricata: poteva essere il direttore sportivo del Barcellona. Lo rivela a El Partitazo de Cope Josep Maria Minguella, potente agente che ha portato in blaugrana tra gli altri Maradona e Messi: "Voglio ricordare al presidente del Barcellona (Bartomeu, ndr) che un anno e mezzo fa era a casa mia e gli dissi: 'Devi cambiare struttura sportiva. Non possono essere gli allenatori a comprare i giocatori, come Arda Turan, Aleix Vidal... Con tanti di questi giocatori, l'allenatore se ne può andare e i giocatori restano'. 'E tu che faresti?' 'Io prenderei Monchi. Se ne va del Siviglia, ha un'offerta in Italia, una dall'Inghilterra e impazzirebbe per il Barcellona'. Mi disse: 'E che faccio con Robert Fernandez?'. Quello è stato il grande problema. Il Barcellona negli ultimi mesi, e negli ultimi anni, a livello di contrattazioni con grandi giocatori ha fatto le cose male e speso molto. Sono due anni che condanno la politica sul mercato del Barça perché le squadre non durano per sempre e così anche Messi. Il Barcellona ha comprato 13 giocatori, sprecato 600 milioni di euro, che è una mostruosità, e quando vedo le formazioni vedo gli stessi di tre anni fa".