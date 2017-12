Il Siviglia è a Roma. José Castro e Oscar Arias, rispettivamente presidente e direttore sportive del club andaluso, sono in Italia. Il motivo? Il mercato. Ma nessun pericolo né per la Roma né per la Lazio, visto che la prioriotà della dirigenza biancorossa è quella di trovare un nuovo allenatore dopo l'esonero di Berizzo.



PIACE MONTELLA - Nella capitale italiana, Castro e Arias hanno intenzione di incontrare diversi tecnici: Mazzarri, Guidolin, Capello, tutti nomi sulla lista. Come scrive Estadio Deportivo, però, i preferiti, con tanto di citazione in prima pagina, sono Carlo Ancelotti, esonerato a inizio stagione dal Bayern Monaco, e Vincenzo Montella, fresco di addio al Milan. Calde anche le candidature di Tuchel e Gracia. Le prossime ore saranno più chiare, visto che la volontà della dirigenza del Siviglia è quella di chiudere il più in fretta possibile.