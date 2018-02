Nonostante le parole del tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, che ha escluso l'addio a fine stagione, il futuro di Isco è sempre in bilico. Secondo quanto scrive Don Balon, il Manchester City si è inserito alla corsa per il centrocampista spagnolo, già nel mirino dei 'cugini' del City. Mourinho starebbe lavorando in prima persona per portare all'Old Trafford Isco a partire dalla prossima stagione, strappandolo ai Citizens.