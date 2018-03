Il Real Madrid, riporta AS, ha come obiettivo primario di mercato l'attaccante brasiliano ex Barcellona del PSG Neymar. I blancos hanno espresso la volontà di concludere l'affare prima dell'inizio di mondiali di Russia 2018. Non sarà facile convincere il PSG a vendere, continua AS, ma potrebbe risultare determinante il gruppo brasiliano dello spogliatoio del Real Madrid, tra cui i grandi amici Marcelo e Casemiro, che è vicino personalmente a Neymar.