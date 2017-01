L'Inter compra, Gagliardini in arrivo per rinforzare il centrocampo, l'Inter vende: tanti i nomi in uscita e tra questi anche un big come Stevan Jovetic. Il montenegrino non trova spazio con Pioli e in questa finestra di mercato può salutare i nerazzurri, ha pretendenti in Germania e Cina ma ora spunta anche una pista in Spagna: Estadio Deportivo infatti riferisce che Jovetic è diventato il primo obiettivo del Siviglia. Gli andalusi, che già avevano cercato di riprendere Bacca, non si accontentano di Vietto e Ben Yedder e cercano un attaccante d'esperienza internazionale, Sampaoli ha individuato nell'ex Manchester City il nome giusto vista anche la possibilità di schierarzo in Champions League: pista che può accendersi nei prossimi giorni, il Siviglia ci prova.