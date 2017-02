Il calciomercato ai tempi dei social. Nemmeno il tempo di annunciare un rinnovo ormai imminente a cifre da top player, che basta un like per riaccendere le voci di un passaggio al Real Madrid. Questo il destino recente di Paulo Dybala, in attesa solo della più classica delle firme per procedere all'annuncio di un nuovo contratto che lo vedrà legarsi alla Juve fino al 2021 a 7 milioni netti a stagione. Ma che rimane assolutamente sogno di Florentino Perez e obiettivo numero uno di mercato del Real Madrid. Tanto che in Spagna il 'cuoricino' cliccato da Dybala sul profilo Instagram di Cristiano Ronaldo a proposito del post celebrativo della vittoria sul Napoli, si trasforma immediatamente in un indizio di mercato.