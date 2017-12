Giorni di incontri, summit e valutazioni. Il Siviglia, in Italia, ha parlato con agenti e tecnici per prendere la miglior decisione possibile circa il futuro della panchina. Il club, con una nota ufficiale, ha spiegato che a breve verrà annunciato il nuovo allenatore, ma dalla Spagna ne sono certi: in pole c'è Vincenzo Montella.



MONTELLA PRIMA SCELTA - Come scrive Eldesmarque.com, il favorito è proprio l'ex tecnico del Milan, che ha convinto il comitato esecutivo. Secondo il portale spagnolo mancano solo dettagli economici, una volta limati questi, Montella sarà il nuovo allenatore del Siviglia. Ancora sotto contratto col Milan sino al 2019, con l'Aeroplanino in Andalusia il club rossonero risparmierebbe 9 milioni lordi di ingaggio. Montella a Siviglia, questione di tempo e si scoprirà la verità.



MARESCA VICE - Nello staff dell'ex tecnico rossonero, per facilitarne ambientamento e lavoro, l'ex centrocampista del club andaluso Enzo Maresca, vincitore di due Coppe Uefa con la maglia biancorossa.