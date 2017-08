Dalla Spagna, Mundo Deportivo, rilancia: Juve su André Gomes. E non in prestito. Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, i bianconeri avrebbero messo sul piatto ben 33 milioni di euro per avere il portoghese subito a titolo definitivo e non in prestito. Il Barça avrebbe rifiutato, chiedendo 50 milioni.