Simeone ha convito: il croato resterà all’Atletico Madrid. Questa la notizia diffusa dal portale online del prestigioso quotidiano spagnolo AS, che spiega come i Colchoners abbiano rifiutato un’offerta da 22 milioni di euro dal Napoli per il laterale ex Sassuolo. A mettere sul piatto la cifra anche la Juventus, ma Simeone in prima persona ha convinto il ragazzo a restare dandogli tutta la sua fiducia e riconoscendo il grande impatto avuto nelle ultime prestazioni da Vrsaljko.