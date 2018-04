Secondo quanto riportato da Marca Xavi, attualmente all'Al Sadd, potrebbe ritirarsi a fine stagione. Il leggendario centrocampista ex Barcellona potrebbe continuare un altro anno solo se il club qatariota si qualificasse per la Champions League asiatica, altrimenti appenderà gli scarpini al chiodo e firmerà un contratto di due anni come allenatore proprio dell'Al Sadd.