Colpo di scena per il mercato del Milan: dalla Turchia assicurano, è vicino l'acquisto di Emre Mor. Intervistato da Bayez TV l'ex agente dell'esterno classe '97 del Borussia Dortmund, Muzzi Ozcan, ha confermato: "Non sono più il suo agente, il nuovo procuratore è Demirtas Bektas (agente di Calhanoglu, ndr). Emre giocherà in Italia".



La tv turca e altri media confermano che il club italiano in questione sarebbe il Milan, proprio grazie alla spinta di Calhanoglu e del suo agente, una notizia confermata sempre a Bayez TV anche da un altro noto agente turco, Ahmet Bulut (procuratore di Arda Turan, ndr): "Si trasferisce al Milan". Non ci sarebbero problemi con il tesseramento, il giovane ha anche passaporto danese, si attendono conferme alla clamorosa indiscrezione: Emre Mor può essere il colpo a sorpresa del Milan.