Antonio Cassano non smette mai di stupire: l'ultima "cassanata" è l'"attimo di debolezza", come lo ha chiamato in conferenza stampa, un annunciato e poi smentito addio al calcio a soli otto giorni dalla firma con l'Hellas Verona per la stagione 2017-2018.



La Treccani ha certificato e fatto entrare nella lingua comune il neologismo legato al fantasista barese: la collezione è ampia, dai tempi del Bari, quando fu pizzicato dalla polizia a guidare la macchina senza patente e il motorino senza casco, fino al litigio con l'allenatore dell'Under 21 italiana Claudio Gentile, per arrivare alle "corna" mostrate all'arbitro Rosetti ai tempi della Roma e alle frasi contro i gay nel ritiro della nazionale azzurra.



Ripercorrete insieme a noi di Calciomercato.com le 10 "cassanate" da ricordare, le più famose, quelle che hanno reso il genietto di Bari un simbolo, al di là del calcio.