Capitan futuro è pieno di acciacchi: ereditata la fascia da Francesco Totti, Daniele De Rossi ha dovuto fare i conti con tanti piccolo infortuni che lo stanno tenenendo fuori. Per questo motivo, la fascia da capitano, è finita sul braccio sinistro di Alessandro Florenzi. Un altro figlio di Roma, come il Pupone e DDR, un altro cuore giallorosso. Un altro che sta trattando il rinnovo con la società capitolina. Dopo Manolas, Fazio, Perotti, Nainggolan e Strootman, è il turno del tuttofare romanista, punto fermo dell'undici di Di Francesco.



PICCOLO OSTACOLO - Rinnovargli il contratto è la priorità di Monchi, restare a Roma è la priorità di Florenzi. Prima, però, di entrare nel vivo della trattativa, la Roma deve superare l'esame di Nyon per il Fair Play Finanziario. Una volta scavallato, come scrive il Corriere dello Sport, si entrerà nella fase calda, con il giocatore, a scadenza 30 giugno 2019, pronto a firmare un contratto da almeno 3milioni di euro a stagione, diventando uno dei più pagati della rosa. E il piano è quello di legarlo a vita.



C'E' LA FILA - La Roma è la sua priorità, lo abbiamo scritto. C'è da sottolineare, però, l'interesse di diversi club europei. Come ricorda il Corriere dello Sport, Manchester United, Chelsea, Barcellona, Atletico Madrid, tutte pensano all'ex Crotone, riportato alla Roma da Zdenek Zeman. Tanti interessamenti, nessun contatto. Il cuore viene prima. E il cuore dice Roma.