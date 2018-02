Oscar Damiani, agente dell'attaccante classe '98 dell'Inter Yann Karamoh, è intervenuto a Sportitalia svelando alcuni retroscena sull'arrivo dell'ex calciatore del Caen: "Karamoh sta facendo molto bene, io l'ho proposto all'Inter che già lo conosceva. Tanto è vero che Ausilio mi disse subito che lo voleva fare; lo hanno pagato 5,5 milioni di euro, anche se aveva solo un anno di contratto. A oggi non sono cifre enormi, non ho faticato nel portarlo a Milano perché lo conoscevano; la trattativa è diventata difficile con il Caen perché c'erano società inglesi, oltre al Saint-Étienne, che offrivano molto di più. Però il ragazzo aveva fatto una scelta in controtendenza, quella di venire all'Inter: i francesi, in Italia, non ci vogliono venire. Per me è diventato complicato portare ragazzi transalpini in Serie A".