Il terzino brasiliano del PSG Dani Alves si schiera dalla parte di Neymar che in questo momento è al centro di un turbine mediatico che lo avvicina a un possibile ritorno nella Liga e lo allontana dal progetto del PSG in cui il difensore verdeoro crede ciecamente. Il terzino ex Juventus esce allo scoperto ai microfoni di Rede Globo per difendere O' Ney accusato di cambiare continuamente opinione e di vole tornare al Barcellona: "Le persone credono che Neymar sia una marionetta, i giovani crescono, maturano e prendono decisioni . Neymar sta imparando a vivere i momenti turbolenti".