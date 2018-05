Volete prima la bella o la brutta notizia? Partiamo con quest'ultima. Dani Alves si è infortunato al ginocchio nella finale della Coppa di Francia vinta 2-0 (gol di Lo Celso e Cavani su rigore) ieri sera contro Les Herbiers, squadra di terza divisione. Il Brasile è preoccupato e teme di perdere il proprio terzino destro titolare per il Mondiale in Russia. Secondo Uol Esport, il medico della nazionale verdeoro, Rodrigo Lasmar si sarebbe già messo in contatto con i colleghi del PSG e le prime sensazioni inducono a non essere particolarmente ottimisti.



La buona notizia? Dani Alves è diventato il giocatore più vincente nella storia del calcio. In totale sono 38 i titoli in bacheca, uno in più di Maxwell e Giggs: 3 Mondiali per club, 3 Champions League, 2 Coppe Uefa, 4 Supercoppe Europee, 6 volte la Liga, uno scudetto, una Ligue 1, 4 Coppe del Re, 4 Supercoppe di Spagna, una Coppa Italia, due coppe do Nordeste, un Mondiale under 20, una Coppa America, 2 Confederations Cup, una Supercoppa francese, una Coppa di Lega francese e appunto una Coppa di Francia.