Dani Alves ha iniziato la sua avventura alla Juventus un po' in sordina ma dopo l'appannamento iniziale si sta dimostrando una pedina fondamentale nell'undici di Max Allegri. Come riporta anche ilbianconero.com, tra l'altro, il brasiliano è il miglior crossatore in Serie A fino a questo punto della stagione. Tra coloro che hanno effettuato almeno 50 cross in campionato, infatti, Dani Alves è quello con la percentuale di cross riusciti più alta: 36%.