La Juventus? Un lontano ricordo. Con massimo rispetto, ma Dani Alves è già proiettato verso la prossima tappa della sua carriera dopo l'addio ai bianconeri arrivato in clima non proprio idilliaco. E adesso, sul terzino brasiliano si è scatenata una sfida tra club potenti e soprattutto ricchi: il Manchester City gli ha fatto una proposta da settimane, c'è il fattore Guardiola che tenta Alves dopo la lunga esperienza insieme a Barcellona.



INSERIMENTO PSG - Ma da qualche giorno, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il Paris Saint-Germain sta spingendo per convincere Dani a rompere l'intesa verbale col City e sorprendere tutti volando in Ligue1. Non sarà semplice, i francesi però stanno lavorando in questa direzione con Dani Alves che ha aperto al dialogo non avendo ancora firmato con i Citizens. Molto più defilato invece il Chelsea di Antonio Conte, concentrato su altre operazioni. Il PSG adesso sfida il Man City, Dani Alves svincolato è un'occasione di mercato ancora interessante. Non più per la Juve: acqua passata.