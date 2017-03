Sognare la vittoria in Champions League per la Juventus non è proibito. Ne è certo l'esterno brasiliano Dani Alves che attraverso il proprio profilo instagram ha ribadito come "non esistono sogni troppo grandi, ma solo sognatori che pensano troppo in piccolo". Una mentalità vincente che è anche alla base del suo approdo in bianconero nel corso della passata estate e che, ora, può rivelarsi la vera chiave per portare la formazione bianconera fino alla finale di Cardiff.



COME EVRA - Nei piani del dg Beppe Marotta e del ds Fabio Paratici, infatti, l'acquisto in estate di Dani Alves dal Barcellona rappresentava prima di tutto un punto di svolta mentale. L'idea era quella di replicare quanto fatto nel 2014 con Patrice Evra, acquistato dal Manchester United per dare una svolta nello spogliatoio in termini di mentalità e leadership. Quell'azzardo riuscì a metà, perchè quella Juventus arrivò sì in finale di Champions League, ma si arrese a Berlino al Barcellona. Rispetto a Evra, tuttavia, Dani Alves porta con sè un bagaglio di vittorie molto più ampio ed è questo il salto di qualità che la Juventus si attende da lui .



DUTTILITA' AL SERVIZIO DI ALLEGRI - Questione di mentalità, ovviamente, ma non solo, perchè da quando è tornato dall'infortunio al perone, l'esterno brasiliano si è ripreso anche il posto da titolare nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri. Che sia da terzino destro in una linea a 4 o che sia esterno alto nel 4-2-3-1, Dani Alves può rappresentare una delle chiavi fondamentali per portare i bianconeri al successo. Allegri lo ha capito e gli sta dando sempre più continuità.



LA CHIAVE PER VINCERE - I numeri e le statistiche premiano infatti la scelta di puntare sul brasiliano: quando è entrato attivamente nelle azioni da gol dei bianconeri, la Juventus ha sempre vinto. Sono infatti già 2 i gol e gli assist messi a segno nelle sfide di Champions (non ultima la rete del 2-0 siglata all'andata contro il Porto) mentre 1 gol e 3 assist sono arrivati in campionato. Gol, assist, mentalità e voglia di vincere. Dani Alves è un valore aggiunto che la Juventus non vuole mettere da parte, così come il sogno "mai troppo grande" di alzare al cielo la coppa della Champions nella finale di Cardiff.