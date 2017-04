Secondo la stampa spagnola, Dani Alves domani vivrà a Barcellona una notte molto speciale. Non solo per la gara fondamentale con la sua Juventus; ma anche per i tanti anni trascorsi in blaugrana. Il Camp Nou gli concederà un'ovazione e la Juve naturalmente dà il via libera al ragazzo per i ringraziamenti dopo tanti anni al Barça.