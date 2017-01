Café com leite e chocolate . "Andiamo così ragazzi" #goodcrazyinthahouse Una foto pubblicata da DanialvesD2 My Twitter (@danialves23) in data: 23 Gen 2017 alle ore 01:45 PST

Il suo gesto in Villarreal-Barcellona di tre anni fa rimarrà nella storia: una banana piombò dagli spalti del Madrigal e, come se niente fosse, ne mangiò un pezzo. Semplice e coerente, come è sempre stato il brasiliano di fronte a un argomento spinoso e drammatico come il razzismo. Un'altra dimostrazione della spensieratezza con cui l'attuale terzino della Juve affronta il problema arriva stamattina da Instagram. Dani, vero e proprio re dei social, pubblica un'immagine che lo ritrae intento ad allenarsi in palestra con i connazionali. "Caffé con latte e cioccolata" è il commento ironico del giocatore, in riferimento al colore della pelle dei tre. Come sotterrare i razzisti con una risata? Chiedere a Dani Alves.