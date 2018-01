"Via dalla Juventus per il sogno Champions League". Lunga intervista concessa da Dani Alves al sito ufficiale della Fifa, nella quale il terzino brasiliano parla soprattutto delle motivazioni che lo hanno convinto a lasciare i bianconeri per il Paris Saint-Germain: "Non mi piace stare nella mia zona di comfort. Mi piace la sfida, e la possibilità di cambiare la storia di un club come il Psg è stata una scarica di adrenalina per me. Questo è il motivo per cui sono venuto a Parigi. E poi mi piaceva l'opportunità di vivere in una grande città e giocare in una squadra con grande ambizione. Certo, le persone pensano che io sia venuto qui per soldi ma non è vero perché avevo anche altre grandi offerte. Con il Barcellona è successa la stessa cosa: il club viveva una fase di transizione e io poi ho fatto parte della miglior squadra della storia blaugrana. Voglio vivere la stessa esperienza a Parigi, anche se è una società con meno tradizione".



SOGNO CHAMPIONS - "Vincere la Champions? E' il nostro obiettivo. E' quello a cui Neymar stava pensando quando ha lasciato il Barcellona, è quello a cui io stavo pensando quando ho lasciato la Juventus. La Champions è quello che ci ha portato ad andare via, è quello che ci eccita, che pompa la nostra adrenalina. Il mondo appartiene ai coraggiosi, se non sei coraggioso rimani sempre nell'ombra e non è quello che vogliamo. Non avevamo niente in Brasile e vogliamo fare qualcosa di importante nelle nostre vite".



L'OMBRA DI MESSI - "Neymar e Messi? Penso sia vicino Ney a Leo come giocatore più influente al mondo. Però deve uscire dall'ombra di Messi. Giocare con un giocatore unico come Leo è la cosa più incredibile che ti possa capitare, ma poi c'è sempre il dubbio sul fatto che tu sia davvero un giocatore di grande qualità o se sia solo merito suo. Penso che sia più facile raggiungere traguardi individuali quando non sei vicino a un giocatore come lui".