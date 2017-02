Intervistato da As il capitano del Valencia Dani Parejo parla dell'ultima sessione di mercato: "Avrei potuto andare via, ma non l'ho fatto. Non credo sarebbe stata la cosa migliore per il Valencia perché siamo in una situazione delicata e il mio dovere è di dare il mio contributo a questa squadra per uscire dalla crisi. Ho detto più volte che la mia cessione deve essere un bene per tutti, ma non sarebbe stato così a gennaio. La scorsa estate mi voleva il Siviglia, ho pensato che il mio tempo al Valencia fosse finito e ho detto al club di voler partire. Loro hanno rifiutato e sono rimasto, con la speranza di competere per l'Europa ma sfortunatamente il nostro obiettivo ora è la salvezza".